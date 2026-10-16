Antonio Cassano non le manda a dire e quando deve esprimere un parere, anche se duro e in contrasto con la narrazione generale, lo fa senza peli sulla lingua. Nell'ultimo episodio di Viva El Futbol, l'ex attaccante della Roma ha parlato così di Paulo Dybala e del fatto che la Joya non calci più come una volta: "Lo vedi come corre, che fa fatica a correre? Non ha più forza nelle gambe. Nel suo prime, alla Juve, giocava spesso nella metà campo offensiva e c'erano punizioni eccetera. Con 7-8 anni in meno. Adesso fa fatica, gli manca quel poco di forza che aveva prima. A volte imbuca, fa anche buone prestazioni, ma non posso pensare che la Roma debba affidarsi solo a lui e Malen. A volte anche quando batte le punizioni non ha più quella frustrata, forse anche a causa degli infortuni. Sono già 2-3 anni che si trascina". Netto il giudizio anche su Bobby: "A me non piace. Malen se fa più di 20 gol la Roma è tra le prime quattro, altrimenti? Ma Dybala l'anno scorso ha fatto 3 gol...". Infine, un pensiero su Gasp: "Per me Gasperini è un fenomeno, lui e Sacchi hanno cambiato il calcio. Ma non vorrei mai essere allenato da lui, neanche nel mio prime, perché ti fa correre davvero tanto".

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