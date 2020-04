Cassano ds, per gli scommettitori in lizza anche la Roma

“Mi piacerebbe restare nel calcio e mi piacerebbe farlo in prima linea, nell’area tecnica, come osservatore o direttore sportivo” ha raccontato Cassano in un’intervista recente, ammettendo di averne già parlato con Ferrero per la Sampdoria prima del lockdown. L’agenzia di scommesse Sisal Matchpoint ha quotato le possibili destinazioni dell’ex talento di Bari Vecchia. Tra le squadre c’è anche la Roma. Ipotesi complicata a dire il vero, data a 16. Lo riporta Agipronews. Un suo ritorno a Trigoria avrebbe del clamoroso. Complicato sicuramente con l’attuale dirigenza, sempre criticata duramente da FantAntonio, che non ha mai risparmiato colpi a Pallotta sulle modalità dell’addio dell’amico Totti.