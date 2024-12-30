Paulo Dybala trascina ancora la Roma. Nella notte di San Siro le luci le ha accese soprattutto l'argentino con un gol meraviglioso ma in generale con una grande prestazione che conferma la grande crescita anche a livello fisico. Nonostante questo, però, c'è ancora chi incredibilmente lo considera un problema da risolvere e un calciatore non all'altezza dei big. Parliamo di Antonio Cassano, che nel corso di 'Viva El Futbol' su Twitch si scaglia contro di lui: "Dybala non mi ha mai dato niente. Oggi ho avuto ancora di più la conferma, non ha mai fatto migliorare nessuno che ha giocato con lui, non ha mai fatto giocare bene una squadra in base a lui. A me piacciono giocatori come Rui Costa, che faceva giocare bene tutti, per non dire Pirlo o Seedorf, fenomeni. Dybala invece non ha mai fatto migliorare niente e nessuno, è un grande problema della Roma. Lo scorso anno era un problema, quest’anno è un problema ancora più grande. Lui deve andare via, è il vero grande problema della Roma, insieme a Pellegrini. Un capitano che si sta cagando sotto in una situazione così è gravissimo. Non parla, non fa niente".