Cassano ci crede: “La Roma può lottare per lo scudetto. Mourinho è sul pezzo”

Fantantonio ha detto la sua sui giallorossi: "Sorpreso da Mourinho, con lui vedo qualcosa di diverso. Veretout clamoroso con la Fiorentina"

Antonio Cassano è tornato a parlare alla Bobo Tv su Twitch con Christian Vieri e Lele Adani. Fantantonio ha detto la sua sui giallorossi e sulla Lazio: "La Lazio di Maurizio Sarrimi piace molto, può essere la mina vagante di questo campionato. Insieme alla Roma di Mourinho, possono lottare per lo scudetto". Il fantasista ex Roma ha continuato: "Qualcosa di Sarri già si è vista. La più grande difficoltà è a livello difensivo. Ci sarà un percorso da fare". Sui giallorossi: "Non mi aspettavo Abraham titolare. Mourinho l’ho visto aggressivo, sul pezzo, aveva entusiasmo. Vedo qualcosa di diverso. Contro la Fiorentina Veretout è stato clamoroso, potrebbe migliorare ancora di più. La Roma mi incuriosisce: deve lavorare in difesa ma a centrocampo e in attacco sono ben messi".