Antonio Cassano ha parlato del momento della Roma durante la trasmissione 'Viva el Futbol'. L'ex attaccante della Roma ha attaccato senza freni Ivan Juric. Queste le sue parole: "Juric parla di 40 giorni, ma togliendo la prima con l’Udinese i primi 37 sono fatti di m****. Ha vinto la prima poi ha fatto schifo in tutte le partite. Non capisco cosa vede in questo. Spero che la Roma possa prendere Mancini. De Rossi non deve accettare. La società ha tutte le colpe, ha fatto un disastro e ora se la vedono loro. Juric è ormai tagliato fuori. Almeno Mancini ha gli attributi. Ci sono degli allenatori con degli status che possono allenare alla Roma. Lui mi sembra Mazzarri. La Roma non si merita questo".