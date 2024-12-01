Antonio Cassano durante la puntata del podcast 'Viva el Futbol' è tornato a parlare della Roma. Queste le sue parole sulla prestazione dei giallorossi a Londra e su Paulo Dybala: "Mi è piaciuta la Roma nel secondo tempo. Avevo già detto che Paredes deve giocare ed è stato tra i migliori. Non deve scendere in campo Cristante. Pellegrini fa fatica e non ha le palle per affrontare un momento di grande difficoltà. Dybala è uscito ed è entrato Soulé che ha fatto una buona partita. Il secondo tempo di Londra è stata la partita più bella della Roma. In questo momento deve fare a meno di Cristante, Pellegrini e Dybala. Paulo non ha passo e non ce la fa più, ha sempre problemi fisici. Prende 8 milioni ed è da far fuori".