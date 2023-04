Cassano attacca ancora Mourinho: “Ha solo c**o come allenatore”

“Anche ieri sera ha parlato di me. Io da giocatore ero forte, ma suonato come un tamburo. Lui invece come allenatore fa ca**re. Ha solo c**o...” ha detto Antonio Cassano ai microfoni della Bobo Tv. Ennesimo colpo nella "guerra" a distanza tra l'ex giocatore barese e José Mourinho che ieri, al termine della partita vinta dalla Roma contro il Feyenoord, aveva fatto una battuta ai microfoni di Skly Sport: "C'è Cassano in studio?".