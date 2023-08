Cassano al Cittadella: “La Roma non ha creduto in me. Qui mi sento parte del gruppo”

Claudio Cassano, attaccante classe 2003, è il nuovo acquisto del Cittadella, arrivato direttamente dalla Roma alcuni giorni fa. Il giocatore ha rilasciato un'intervista a Il Gazzettino circa il suo recente arrivo nella nuova squadra e alcune riflessioni riguardo il suo passato nella Primavera del club giallorosso, che a detta del giocatore non ha creduto nel suo potenziale. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb: "Avevo richieste più dall’estero che dall’Italia. Con il direttore Marchetti ero in contatto da un mese, prima di firmare il trasferimento. Sono qui da una manciata di giorni, ma subito i miei nuovi compagni mi hanno accolto bene, facendomi sentire già parte del gruppo. Il calcio giovanile è molto diverso da quello dei grandi, cambiano il ritmo e tante altre cose, ma sono sicuro di poter fare bene a Cittadella: è il posto giusto per crescere, una piazza tranquilla a misura di giovane. La Roma ha fatto altre scelte, non ha molto creduto in me alla fine: adesso penso solo al Cittadella. Gorini mi ha detto di rimanere tranquillo e di fare quello che è nelle mie corde, la giocata, l’uno contro uno. Il modo di stare in campo della squadra mi piace, mi trovo a mio agio. ". Il talento del giovane pugliese era stato notato da molti club italiani, ma i giallorossi avevano avuto la meglio. Per lui era anche arrivata la convocazione da parte di Mourinho nel match di Europa League contro il Betis senza però collezionare minuti sul campo.