Lazio, striscione ironico degli ultras biancocelesti: “Rispetto per Zaniolo”

"Rispetto per Zaniolo!" recita uno striscione ironico a firma ultras Lazio esposto nei pressi dello stadio Olimpico poche ore prima della sfida dei biancocelesti contro la Fiorentina. Il caso del giocatore della Roma è al centro di polemiche in città. Come ha detto Josè Mourinho ieri in conferenza stampa, Zaniolo ha ribadito più volte in questi giorni di voler essere ceduto, ma sul tavolo della Roma è arrivata solo l'offerta del Bournemouth, ottima per il club giallorosso (30 milioni più bonus), ma non giudicata alla propria altezza tecnica dal giocatore. Il suo rapporto con l'ambiente giallorosso è ormai irreparabile e il caso viene cavalcato anche dai tifosi della Lazio che ne approfittano.