Caso Zaniolo, arriva la solidarietà di Salvini: “Questo non è tifo”

"Solidarietà a Zaniolo e condanna ad ogni tipo di violenza. Questo non è tifo". E' arrivato anche il commento di Matteo Salvini a rimpolpare il caos intorno al giocatore dopo le minacce subite questa notte da parte di alcuni ultrà romanisti. Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri si è affidato ai social per prendere posizione a favore di Zaniolo che non ha deciso insieme alla Roma di saltare l'allenamento di oggi e continua a valutare il futuro in queste ultime ore di mercato. Nella notte di domenica Nicolò si è ritrovato inseguito da un gruppo di tifosi che lo hanno insultato fin sotto casa. Necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.