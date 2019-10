Caso Turchia, il St Pauli licenzia Cenk Sahin. E il Basaksehir lo chiama – FOTO

Dopo la presa di distanza, il St Pauli ha deciso di agire in maniera più pesante verso il proprio tesserato Cenk Sahin. Il club ha infatti comunicato tramite i propri canali di aver allontanato il giocatore dopo un’analisi più approfondita del suo post sui social a favore del governo turco. Queste le parole della società tedesca: “Dopo diversi colloqui, proprietà, dirigenza e allenatore hanno deciso di esentare Cenk Sahin dall’allenamento e da ogni altro obbligo nei confronti del club con effetto immediato. A motivare la scelta è stato il disprezzo verso i valori alla base della nostra società, tra tutti il rifiuto di qualsiasi tipo di guerra. Il contratto esistente rimarrà al momento valido. Per la protezione di tutte le parti coinvolte, il St. Pauli ha concesso a Cenk Sahin il permesso di allenarsi e giocare partite per altre squadre“.

MESSAGGIO – Subito dalla Turchia è arrivato invece un post di vicinanza nei confronti dello stesso Sahin, direttamente dall’Istanbul Basaksehir, squadra nella quale ha militato per 6 anni collezionando 66 presenze. “Torna a casa”, questo l’hashtag utilizzato dalla società sul proprio profilo ufficiale Twitter.