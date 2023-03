Caso Serra, per Mourinho colloquio di mezz’ora in Corte Sportiva d’Appello

Lo Special One è arrivato negli uffici di Via Campania per conoscere la sentenza. Nel frattempo, ieri è stata ufficializzata la decisione sul deferimento dell'arbitro Serra

Si sta finalmente per chiudere il caso Serra-Mourinho. Dopo l'animata discussione durante Cremonese-Roma che ha portato all'espulsione e alle conseguenti due giornate di squalifica per lo Special One, poi sospese. Il portoghese è arrivato negli uffici della Corte Sportiva d’Appello per essere nuovamente ascoltato sui fatti (lo scorso 2 marzo era stato interrogato dalla Procura). Il colloquio è durato circa mezz'ora. Mourinho ha poi lasciato gli uffici di Via Campania utilizzato un'uscita secondaria. Oggi è atteso il comunicato ufficiale con la decisione sulla sua squalifica. Nel frattempo, ieri è stata ufficializzata la decisione sul pre-deferimento dell'arbitro Serra.