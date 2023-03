Caso Serra, ecco perché Mourinho non ha risposto alle domande sulla squalifica

Conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia della Real Sociedad, l’unica della settimana a causa delle due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportive dopo i fatti di Cremonese-Roma (una l’ha scontata con il Sassuolo, la prossima sarà contro la Lazio). Il tecnico si presenta nella pancia della Reale Arena perché obbligato dalla Uefa, ma i giornalisti sono stati invitati a fare domande esclusivamente sulla partita che si sarebbe giocata il giorno seguente. Stessa richiesta è stata fatta per Lorenzo Pellegrini che ha preso la parola dopo il tecnico. Indirettamente, dunque, è stato chiesto di non sottoporre al portoghese le questioni che riguardavano la squalifica, la lite con Serra e qualsiasi altro argomento che non interesseva l’evento. La Roma, inoltre, sta rispettando anche un silenzio stampa indetto per protesta successivamente al mancato accoglimento del ricorso contro le due giornate di squalifica. Silenzio che è stato rotto solo per la partita di Europa League, pena una multa salatissima da parte della Uefa.