Caso scommesse, Corona svela: “Il quarto nome è quello di Zalewski della Roma”

Fabrizio Corona fa il quarto nome che sarebbe coinvolto nell'inchiesta delle scommesse illegali avviata dalla procura di Torino: "A Fagioli, Zaniolo e Tonali, quindi, si aggiungerebbe – e il condizionale è d’obbligo fino a che la magistratura non accerterà eventuali responsabilità di un calciatore che, fino ad ora non è neppure indagato – Nicola Zelewski", scrive sui dillingernews l'ex re dei paparazzi. Il terzino polacco in queste ore si trova in ritiro con la Polonia Under 21 dove ieri ha giocato 90 minuti contro l'Estonia. La Roma ha recepito le dichiarazioni ma per adesso non le commenta. Il club resta in attesa di eventuali sviluppi concreti. I legali dei giocatori, invece, annunciano querela. "Io ho un nome di un giocatore della Roma, italo polacco che gioca", si sente da una telefonata anonima che Corona ha pubblicato in rete.