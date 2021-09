Caso Pellegrini, l’avvocato Grassani: “Decisioni arbitro quasi intoccabili”

L'avvocato ha parlato della squalifica del capitano giallorosso: "La Roma deve argomentare il motivo del ricorso e chiesto che venga sentito l'arbitro"

Sarebbe vano un tentativo di ricorso? "Posso condividere da sportivo che quel contatto non era da cartellino giallo. Dal momento in cui l'arbitro sanziona quell'intervento ne' con la prova televisiva ne' con un ricorso si può arrivare al risultato sperato dalla Roma. Ci vorrebbe un ricorso solo se l'arbitro ammette l'errore ma questo non avviene quasi mai nei campionati professionistici".

Non crede che anche con la tecnologia si potrebbe intervenire in maniera diversa per giudicare questo tipo di episodi? "Se l'arbitro avesse visto le immagini non avrebbe dato il cartellino giallo verosimilmente. La possibilità di correggere gli errori in corsa sono stati limitati nelle fattispecie più gravi che possono condizionare l'esito della gara. È uno spunto utile però per il futuro".