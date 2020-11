Caso Diawara, slitta il verdetto: udienza rimandata a lunedì

Ci sarà ancora da aspettare per il Caso Diawara. Secondo quanto riferisce Chiara Zucchelli di Gazzetta dello Sport l’udienza, che era prevista per oggi alle 12, è stata rimandata a lunedì su richiesta esplicita della Roma. Niente decisione quindi in merito alla sconfitta a tavolino incassata dai giallorossi nell’ormai famosa prima sfida di campionato con l’Hellas Verona, quando un errore nella compilazione della lista aveva costretto i giallorossi a vedersi tolto il punto conquistato sul campo al Bentegodi. Intanto Diawara, che sta per terminare l’isolamento fiduciario dopo la positività al Covid, potrebbe tornare presto a disposizione di Fonseca, magari già dal match di campionato contro il Genoa.