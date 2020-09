Caso Diawara, Sandulli (Pres. Corte d’Appello FIGC): “Le società devono ricordare le regole”

Parole, ricostruzioni e anche una battuta che ha fatto stizzire la Roma, come dimostrano le dichiarazioni di oggi del Ceo Fienga. Questo il resoconto del breve intervento a calcionapoli24tv di Piero Sandulli, presidente della Corte d’Appello della FIGC, che sarà chiamato a esprimersi in merito al ricorso della Roma sul caso Diawara. Queste le sue parole: “Non posso esprimermi se non con la canzone di Battisti ‘Ho un anno di più’, che ci consente di fare delle riflessioni. ‘Ho un anno di più, scusa scusa se sono venuto qui questa sera, ho un anno di più da solo non riuscivo a dormire…’, ma il concetto è quello dell’anno in più. Salvo poi capire se il calciatore c’era o no nell’elenco, cosa che non ho ancora ben compreso. La corte si è espressa in maniera chiara nell’episodio del Sassuolo, quando un inserimento incompleto produsse la perdita della partita (contro il Pescara) di qualche stagione fa. Non è un problema di vantaggio o di altre cose, ma si tratta della possibilità di utilizzare le liste che fanno le stesse società, secondo regole che sono stati i club a darsi. Una volta stabilite le regole c’è bisogno che se le ricordino“.