Caso Diawara, D’Alema: “Siamo oltre l’accettabile, chi è responsabile ne deve rispondere”

“Il tifoso della Roma è abituato a ogni genere di sofferenza, ma qui siamo oltre quello che è accettabile”. Massimo D’Alema, ex Presidente del Consiglio dei Ministri e noto romanista, ha commentato il caso Diawara che in queste ore tiene banco in casa giallorossa dopo lo 0-3 a tavolino col Verona. Intervenuto all’Ansa a margine del Premio Colalucci, ha poi continuato: “Nel momento in cui verrà accertata una responsabilità ci si aspetta che chi ha fatto questo ne risponda a società e tifosi”. Infine su Edin Dzeko: “Sconcertante come si sia evoluto il mancato trasferimento alla Juve. Ma se a Verona avesse giocato, almeno sul campo avremmo vinto”.