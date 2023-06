Caso Chiffi, si va per il patteggiamento con Mou. La Procura chiede le scuse

Nuovo episodio nella vicenda che vede coinvolto il tecnico della Roma,José Mourinho, e l'arbitro Chiffi a seguito dello scontro verbale tra i due in occasione della sfida contro il Monza, dello scorso 3 maggio. Dopo che la Procura Federale lo aveva deferito per le accuse rivolte al fischietto di Padova, secondo quanto riportato dall'Ansa, si è vicini al patteggiamento tra le parti. Nella giornata di domani, l'accordo che dovrebbe evitare la multa per lo Special One che verrà punito solamente con una multa, sarà giudicato davanti al Tribunale Federale Nazionale, che dovrà decidere se accoglierlo o meno. Ci si avvicina sempre di più verso la fine di questa lunghissima telenovela. La Procura Federale aveva deferito l'allenatore portoghese lo scorso 19 maggio. Ad aggiungere altre novità riguardo la bozza di accordo tra le parti è la Gazzetta dello Sport che afferma come la Procura abbia chiesto a Mourinho le scuse pubbliche. L'appuntamento è fissato per domani alle ore 10.