Casa Roma: domani Bove, Celik, El Shaarawy e Ibanez incontreranno i tifosi a Tokyo

E' iniziata oggi la tournée della Roma in Giappone. Un bagno di folla ha atteso i ragazzi di Mourinho all'aeroporto questa mattina. Nel centro di Tokyo è stata allestita 'Casa Roma', un posto dove in questi giorni verranno organizzati degli incontri tra i sostenitori giallorossi e alcuni calciatori. Oggi è stato il turno di Mancini e Spinazzola mentre domani ci saranno Celik, El Shaarawy, Ibanez e Bove alle ore 16. Previste tantissime persone, tra cui molti bambini che stanno popolando in queste ore il palazzo di Shibuya. Nel piano terra, i tifosi troveranno lo store del club mentre al primo piano, è stata organizzata una sala d'intrattenimento nella quale verranno trasmesse le partite. Al secondo piano invece è stata allestita la "sala dei ricordi" che al suo interno ha oltre al trofeo della Conference League, anche dei cimeli riguardanti Francesco Totti e Hidetoshi Nakata.