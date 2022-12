Casa Pia, Boa Alma: “Mourinho è il più grande tecnico della storia del Portogallo”

Diogo Boa Alma, direttore sportivo del Casa Pia, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il giorno prima dell'amichevole contro la Roma. Ha parlato, tra le altre cose, delle voci su un possibile futuro di Mourinho sulla panchina del Portogallo. Queste le sue parole: "Io credo che sia felice a Roma, sta facendo un grande lavoro. Vincere la Conference League è stato un gran colpo, ha vinto tutte e tre le competizioni europee e credo sia il più grande tecnico della storia del Portogallo. So che è il suo desiderio ma non credo adesso, che ha un contratto con la Roma". Poi sull'amichevole contro i giallorossi: "Durante la pausa abbiamo giocato la League Cup, non ci siamo fermati anche se il campionato è diverso. Quest'amichevole sarà la prima, poi il 28 torneremo a giocare. Di fatto è un'altra sessione di allenamento...".