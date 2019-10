L’Olimpico è casa di Zaniolo. Al 32′ del primo tempo di Roma-Borussia Moenchengladbach Nicolò Zaniolo nel cuore dell’area di rigore sigla di testa la rete dell’ 1 a 0. E’ la numero 2 in Europa League e in totale l’ottava con la maglia giallorossa. Dato interessante è che il giovane centrocampista ha segnato tutti i suoi gol in casa, allo stadio Olimpico.