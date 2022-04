Carvalho: “Mourinho è felice solo se vince. Alla Roma sta facendo un buon lavoro”

Le parole del portoghese: "Il suo obiettivo, sicuramente, sarà quello di vincere con i giallorossi. La Serie A non è semplice, in questo momento ci sono squadre più forti"

Come mai non è approdato in nerazzurro? ""L'Italia l'ho sfiorata, perché nel 2009 mi voleva Mourinho nell'Inter che poi vinse la Champions. Il Chelsea, però, manifestò la volontà di trattenermi e acconsentì al mio trasferimento. Rispettai quella che era la loro decisione, anche perché a Londra mi trovavo davvero molto bene. Mourinho mi cercò con grande insistenza, ma alla fine il club nerazzurro riuscì ugualmente ad acquistare un grande difensore come Lucio".

Come stai giudicando il suo lavoro quest'anno alla guida della Roma? "Non penso sia felice, lo è solo quando vince. Sta facendo un buon lavoro, la Roma è una bella sfida per lui. Il suo obiettivo, sicuramente, sarà quello di vincere con i giallorossi. La Serie A non è semplice, in questo momento ci sono squadre più forti come Milan, Inter, Juventus e Napoli. Un allenatore come José lo apprezzi perché vuole sempre di più, l'anno prossimo lotterà di più per il campionato".