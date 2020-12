Carta (diesse Cagliari): “Nainggolan ci farebbe comodo a gennaio”

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato nell’immediato pre gara della sfida con la Roma concentrandosi soprattutto sul prossimo mercato e sul caso Nainggolan. Queste le sue parole a DAZN:

Si parla di uno scambio Nainggolan-Pavoletti con l’Inter…

Faremo un mini bilancio il prossimo 3 gennaio. Nainggolan è un calciatore importante, che farebbe comodo a tante squadre e legato a noi per una questione identitaria. Per una trattativa così importante le cose non si fanno mai da soli, serve accordo tra tutte le parti