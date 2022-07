Carol, bimba prodigio e star su TikTok che tifa Lazio ma ha firmato con la Roma

Si chiama Carol De Lisanti, ha 6 anni ed è una bimba prodigio del calcio femminile. La mamma, Marzia, aveva pubblicato il 27 gennaio 2022 un video su Tik Tok in cui faceva un appello alle società calcistiche femminili italiane per trovare a Carol una squadra in cui giocare, divertirsi e coltivare la sua passione sconfinata per il mondo del pallone che ha già da diverso tempo. Fino a luglio di quest'anno la bimba ha giocato per la Lazio e da poco ha cambiato sponda della Capitale trasferendosi ufficialmente alla Roma lunedì 25 luglio (nonostante la sua fede biancoceleste), dopo un provino fatto il 4 dello stesso mese. Carol si è dunque unita alla scuola calcio femminile giallorossa e, essendo nata nel 2015, giocherà anche sotto età con le ragazze del 2014. Una storia che merita di essere raccontata e che evidenzia il bellissimo lavoro che sta facendo la Roma con il calcio femminile per coltivare giovani talenti anche di giovani età.