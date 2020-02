Sassuolo-Roma chiude gli anticipi del sabato della 22^ giornata del campionato di Serie A. XX parla prima del match del Mapei Stadium. Queste le sue parole.

CARNEVALI A DAZN

Interesse del Barcellona per Berardi?

Non c’è stato alcun tipo di contatto, nonostante abbiamo un rapporto costante col Barcellona. L’interesse per alcuni giocatori del Sassuolo credo possa esserci, ma non abbiamo mai parlato di Berardi.