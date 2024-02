Carnevali (ds Sassuolo): “Kumbulla era la nostra priorità. Baldanzi è un bel colpo”

Marash Kumbulla si è trasferito in prestito al Sassuolo fino al termine della stagione. Il direttore sportivo dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ai microfoni di tuttomercatoweb radio, ha raccontato tutta la sua soddisfazione per la chiusura della trattativa: "Già da un po' di tempo lo avevamo puntato, era la nostra priorità. Il ragazzo sta recuperando molto bene dall'infortunio ed è già pronto per essere a disposizione del mister". Poi una battuta anche sul colpo di mercato che lo ha intrigato di più: "Io sono appassionato degli italiani e dei giovani, perciò dico Baldanzi alla Roma. Il cambio di allenatore ha influenzato molto questa operazione. Complimenti a Tiago Pinto, professionista preparatissimo al quale auguro il meglio per il futuro".