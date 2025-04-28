Il nome di Davide Frattesi resta assolutamente in orbita Roma in una telenovela che dura ormai da tre anni. Il centrocampista dell'Inter ha trovato meno spazio quest'anno, a gennaio ha sondato il terreno per la cessione ma i nerazzurri hanno sparato altissimo alle due pretendenti principali: il Napoli e appunto la Roma. In estate potrebbero tornare entrambe alla carica, anche se Giovanni Carnevali sconsiglia a Marotta di privarsene: "Con Frattesi ho un legame speciale perché è un giocatore e un ragazzo straordinario. Giocare nell'Inter non è facile perché ci sono tanti campioni - ha detto l'ad del neopromosso Sassuolo a 'La Politica nel Pallone' su 'Rai Gr Parlamento' -. Se fossi il dirigente di un grande club, uno come Frattesi lo prenderei sempre. L'Inter farebbe un errore cederlo. Ma capisco che anche lui abbia la volontà di andare a giocare"