Carnevali (ad Sassuolo): “La Roma non avrebbe mai voluto cedere Frattesi”

Le parole del dirigente neroverde: "Con i giallorossi abbiamo un ottimo rapporto che dura da tanti anni, è una delle società con cui abbiamo concluso più trattative".

Redazione

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, in un'intervista a Il Messaggero ha parlato delle trattative con la Roma per Frattesi e Ciervo. Ecco le sue parole:

La vostra gestione è applaudita da tutti. Prima della partita contro la formazione di Mourinho, sono arrivati anche i complimenti di Tiago Pinto. "Ci fa molto piacere. Posso dire che mi ha fatto un’ottima impressione. Per un dirigente straniero lavorare in Italia non è facile. Le sue parole ci danno quella forza e quella energia per continuare a lavorare tra mille difficoltà. Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto che dura da tanti anni, è una delle società con cui abbiamo concluso più trattative".

In molti, nella Capitale, rimpiangono Frattesi. La Roma ha mai pensato di ricomprarlo? "No, però posso dirle che non lo avrebbero mai voluto cedere. È stata una trattativa lunga e complicata. Il club giallorosso credeva molto in questo ragazzo, ma ci sono dei momenti in cui è preferibile scegliere la piazza dove giochi di più. Deve crescere molto, ha dei margini incredibili: ha già fatto una gavetta in B e disputato diversi campionati".

Davide e Gianluca Scamacca sono molto amici. "Sono legatissimi e questo li può aiutare. Scamacca, essendo un attaccante, ha tantissimo mercato ed è già in orbita nazionale. L’Inter è stata tra e prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordi. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro".

Su Ciervo. "Speriamo che anche lui segua il percorso di Politano, Marchizza, Frattesi, Pellegrini".