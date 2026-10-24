La Roma si prepara alla trasferta del Maradona. Alle 18 i giallorossi sfideranno il Napoli di Max Allegri in un big match che può pesare nella corsa al vertice. La squadra di Gasperini cerca i tre punti per lanciare un messaggio al campionato. E Andrea Carnevale, ex di entrambi i club, non ha dubbi sul risultato: "La vincerà la Roma, ha qualcosa in più". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante ha detto la sua anche sulla sfida di Champions contro il Real Madrid, persa dai giallorossi dopo essere stati avanti 3-1: "La scorsa settimana ho seguito la sfida dal divano, che partitone. E che grande delusione negli ultimi minuti... È stata spettacolare, peccato averla persa dopo essere stati avanti 3-1: probabilmente neanche i giocatori stessi se lo aspettavano. Però la Champions League è questa cosa qui. E la Roma ne farà tesoro". Carnevale vede la Roma tra le principali rivali dell'Inter e non si nasconde: "Darà fastidio a tutti". Anche contro il Napoli, secondo l'ex attaccante, i giallorossi partono con i favori del pronostico. Un giudizio che passa anche da Gasperini, promosso senza esitazioni: "Attualmente è il miglior allenatore in circolazione. Mi piace tantissimo. È preparato, moderno, ha coraggio, mette in campo una squadra che ti viene sempre ad aggredire alto, fa giocare tanto i difensori. Propone un calcio armonico e bello da vedere".