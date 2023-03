Carlos Vinicius: “Tutti pensano che Mourinho sia maleducato, ma non è così”

Carlos Vinicius, giocatore del Fulham, ha rilasciato un'intervista a Relevo. L'ex attaccante del Tottenham ha parlato del suo rapporto con Mourinho e della prima chiamata con José prima di essere acquistato dagli 'Spurs': "Tutti conoscono Mourinho come una persona maleducata, ma non conoscono l'altro lato di lui, con un grande cuore. Siamo ancora amici. È una persona per la quale nutro molto affetto e che posso definire un amico. Mi ha aiutato molto". Vinicius ha aggiunto: "Ricordo che quando mi è stato detto che Mourinho mi avrebbe chiamato, non ci credevo. Poi mi ha chiamato su FaceTime e mi ha detto 'Non venire con le infradito, questo non è il Brasile. Qui piove e fa molto freddo".