Carles Perez scalpita: “Mancano solo due giorni” – FOTO

L’attesa è praticamente finita. Sabato la Roma tornerà in campo per la prima gara ufficiale della nuova stagione e lo farà al Bentegodi contro il Verona. Subito una sfida contro il suo passato per Kumbulla, mentre non è ancora certo di far parte della spedizione Carles Perez. Lo spagnolo da qualche giorno è tornato in gruppo dopo aver smaltito la Covid-19 e già scalpita per tornare in campo. “Mancano solo due giorni” ha scritto l’ex Barcellona sui social e già domani potranno arrivare indicazioni in più sulla possibile convocazione.