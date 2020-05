Carles Perez: “Roma, puoi vincere l’Europa League e tornare in Champions. Io spero di restare”

Carles Perez prima dello stop si era già messo in mostra. Per questo Paulo Fonseca gli ha subito dato fiducia, facendogli collezionare sette presenze tra campionato ed Europa League, dove ha anche trovato il primo gol contro il Gent. Lo spagnolo è stato intervistato da Sky Sport, ecco le sue parole.

Il campionato ricomincia, era quello che speravate?

Si, sia io che i miei compagni non vedevamo l’ora di ricominciare. Siamo felici che adesso ci sia una data, il 20 giugno, per questa ripartenza che ci rende tutti felici. Credo che renda felici tutte le persone che si auguravano un nuovo inizio del calcio e del campionato italiano.

Come vi state allenando da quando gli allenamenti sono collettivi?

Molto sul piano fisico, ma adesso in allenamento c’è anche la palla. Era inevitabile che riprendessimo a lavorare forte fisicamente perché dopo 2 mesi in casa in cui sì ci siamo allenati, ma non è la stessa cosa che farlo in campo mettendo gli scarpini insieme al resto della squadra. Stiamo lavorando forte per entrare in forma e farci trovare pronti.

Con quali motivazioni sei venuto a Roma?

Sono sempre le stesse: migliorare e imparare ogni giorno. Arrivo dal calcio spagnolo che è un po’ diverso da quello italiano, quindi sto cercando di imparare lo stile di gioco e soprattutto di imparare dai miei compagni più esperti.

A San Siro avevi segnato contro l’Inter, che ricordo hai?

Un ricordo bellissimo, la realizzazione di un sogno. Da piccolo guardavo la Champions in tv insieme ai miei genitori e a mio padre, segnare un gol in uno scenario come San Siro è stato un sogno.

Messi cosa ti ha insegnato?

È una persona speciale e affettuosa soprattutto con i ragazzi della Masia. Prima di giocare al Camp Nou c’è un po’ di nervosismo, lui è sempre il primo a rasserenarti e che questo comportamento arrivi da quello che è il miglior giocatore del mondo è importante.

Hai segnato all’esordio in Europa League, questa squadra può vincerla?

Sono stato molto contento del primo gol con la Roma e per di più al mio esordio all’Olimpico in Europa League. Credo che la Roma possa vincere la coppa, è una squadra in grado di raggiungere qualunque obiettivo.

Quali movimenti ti chiede Fonseca?

Mi ha dato fiducia da subito e per me questo è bello e positivo. Al Barcellona ero più abituato a giocare largo, qui mi chiede di giocare più interno e quindi mi sta insegnando i movimenti e quando inserirmi al momento giusto. Sto migliorando molto con lui.

Questa squadra può tornare in Champions League?

Non ho nessun dubbio, siamo tutti determinati a ripartire forte, convinti di poter raggiungere il quarto posto.

Ti aspetti di rimanere a lungo a Roma?

Spero di sì. Sono stato accolto molto bene qui, mi sento benissimo e ho ricevuto molto affetto dalla gente. Spero di restare a lungo e per molti anni, fare molti gol e assist. Anche se poi quello che conta saranno i risultati e le vittorie della squadra.