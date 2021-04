Carles Perez provoca, ma la battuta in romano di Villar è tutta da ridere – FOTO

A volte basta davvero poco per entrare nel cuore dei tifosi. E Gonzalo Villar, già da tempo idolo della piazza romanista, di certo non perde occasione per guadagnare di volta in volta sempre più consensi. Il centrocampista della Roma si è reso protagonista di un esilarante siparietto social con il suo compagno di squadra Carles Perez, che lo ha preso in giro per la sua foto in mascherina appena prima di imbarcarsi sul volo che avrebbe di lì a poco condotto la Roma ad Amsterdam. “Ti manca la faccia amico” il commento di Perez, al quale Villar ha risposto da romano verace con un perentorio e scherzoso “Mortacci tua”.

Un segnale di attaccamento alla piazza e alla cultura della Capitale che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi, accorsi a mostrare tutto il loro amore per “Gonzalito” nei commenti al post del canale ufficiale del club. Oltre alle magie in campo, il giovane spagnolo sta conquistando tutti con la sua genuinità. E un pizzico di spontaneità tipica di Roma, che non guasta davvero mai.