Carles Perez: “Il gol mi dà fiducia, ho sfogato la rabbia. Mi sto adattando all’Italia”

Carles Perez ha segnato il gol del momentaneo 2-1 contro la Spal. Una rete importante, la prima in Serie A per lo spagnolo, che ha parlato al termine della sfida.

PEREZ A ROMA TV

Quali sono le emozioni per il primo gol in Serie A?

Sono soddisfattissimo, era ora. Ero stato sfortunato in passato, il gol mi dà grande fiducia.

Come ti senti dal punto di vista fisico?

Mi sento molto bene, più gioco più mi sento meglio. Cerco di fare quello che il mister mi chiede, sono sempre a disposizione.

Come ti stai trovando in questa nuova posizione?

Venivo da un altro ruolo: non avevo mai giocato lì ma è una posizione che mi dà più libertà. Posso svariare di più, calciare in porta e fare assist con più facilità.

Hai capito il campionato italiano e quali differenze ci sono con quello spagnolo?

Avevo davvero voglia di festeggiare questo gol, ero arrabbiato perché mi stava dicendo male. Qui in Italia c’è meno tempo per pensare, ma mi sto adattando sempre più.

Ti piacerebbe giocare più vicino alla punta o va bene anche questo ruolo?

Prima giocavo largo a destra, ora ho cambiato posizione. Mi piace giocare con la palla tra i piedi, in questa posizione mi trovo bene.