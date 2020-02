Carles Perez: “Ho fiducia in questa Roma. Voglio cogliere la mia occasione e fare gol”

Il momento è delicato, la partita di stasera per la Roma vuol dire molto di più di un sedicesimo di finale di Europa League. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Gent, ecco le parole di Carles Perez, stasera all’esordio dal 1′:

CARLES PEREZ A ROMA TV

Stiamo lavorando da tutta la settimana su questa partita che sappiamo essere molto importante. Speriamo di ottenere un risultato che ci metta in una buona posizione in vista della partita di ritorno. Credo che il Gent farà la propria partita perché sono sicuro che anche loro vorranno ottenere un buon risultato in vista del ritorno. Come dicevo però ho piena fiducia in questa squadra, abbiamo lavorato tutta la settimana, sappiamo ciò che dobbiamo fare. Personalmente, voglio cogliere l’occasione che mi dà il mister e spero di fare anche un gol. Sono molto felice di questa mia prima partita da titolare, ho lavorato duro da quando sono arrivato. Sarebbe bellissimo fare un gol ma anche un assist mi andrebbe bene.