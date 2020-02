Carles Perez: “È il momento di restare uniti. Mi fido della mia squadra” – FOTO

Non è stata per niente facile la prima settimana di Carles Perez alla Roma. Prima l’esordio nella sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, poi quello ieri sera all’Olimpico contro il Bologna. Dove è anche stato uno dei più positivi nonostante i pochi minuti a disposizione. L’esterno spagnolo ha voluto mandare un messaggio via social alla sua squadra e ai suoi nuovi tifosi: “È il momento di restare tutti uniti e per lottare più che mai per capovolgere questa situazione. Mi fido ciecamente della mia squadra”. Difficile che contro l’Atalanta sia nell’undici titolare, ma viste le recenti prestazioni di Under e la buona energia con cui lui invece è entrato in campo, questa soluzione non è da escludere.