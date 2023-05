Carl Brave: “La Roma mi emoziona e mi fomenta. E inviterò Mourinho al mio concerto”

Il legame tra la città di Roma e la fede giallorossa rimane insito in tutti quelli che vivono di questi colori. Un binomio inscindibile che arriva e penetra anche nella musica. Lo sa bene Carl Brave, artista romano e ovviamente super romanista: "Sì, è salita questa passione insieme a Noemi. Con lei andiamo allo stadio insieme. È molto emozionante vedere tutte quelle persone tifare e soffrire insieme per una maglia. Un senso di appartenenza che ti fomenta" , le sue parole nell'intervista rilasciata a 'Leggo'.

Ma c’è qualcosa che non ti piace dello stadio? "Per chi come me viene da un altro sport, la perdita di tempo durante le partite fa incazzare. I giocatori che si buttano per terra, sembrano morti e poi si rialzano".