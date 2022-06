Caressa fa sognare i tifosi: “La Roma pronta a un acquisto bomba”

Ecco il dialogo integrale riguardante la Roma tra Caressa e Pengwin che sta impazzando sui social

“Un colpo che finirà sui giornali di tutto il mondo”. La voce è nell’aria da tempo e ieri l’ha alimentata con forza Fabio Caressa di Sky Sport, ospite del programma ‘KickOff – The Last Dance’ condotto dal noto influencer Kristian Pengwin. La Roma nei prossimi giorni potrebbe annunciare un colpo alla Mourinho, un acquisto che secondo Caressa metterebbe il club giallorosso in corsa scudetto.

Caressa: "Lo dico adesso: se la Roma fa un grande acquisto. E secondo me fa un acquisto ‘bomba’ di quelli che vanno su tutti i giornali del mondo…Dybala? Non lo so. Io sono convinto di questo, avendo capito il processo di crescita di Friedkin. Hanno puntato su Mourinho perché volevano l’internazionalizzazione del brand, hanno vinto una coppa con Mourinho che l’ha alzata ed è andato in tutto il mondo, in questo momento per proseguire sull’escalation di comunicazione economica di marketing sul medio-lungo, serve un grande nome. Se la Roma prende un grande nome, l’anno prossimo, attenzione…Attenzione".

Pengwin: "Dybala lo vedresti bene quindi? Qual è il grande nome che hai in testa?"

Caressa: "Non lo dico il nome! Ce l’ho alla grande il nome in testa, ma non lo dico, ma ho una convinzione. Dybala è un giocatore che alla Roma potrebbe fare molto bene, ma significa vendere Zaniolo, o l’uno o l’altro".