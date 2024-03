Cardinale: “Spero che Friedkin costruisca lo stadio. Farò di tutto per sostenerlo”

Gerry Cardinale , presidente del Milan, ha rilasciato un' intervista a Fortune.com nella quale ha parlato del campionato italiano ma anche dei suoi colleghi americani impegnati in Serie A come Dan Friedkin . Queste le sue parole:

Sui colleghi che vogliono costruire stadi in Italia: "Spero che Dan Friedkin riesca a realizzare uno stadio. Sicuramente farò tutto il possibile per sostenerlo, perché l'Italia ha bisogno di più infrastrutture per lo spettacolo dal vivo. Se potessi scegliere, aiuterei tutti gli altri proprietari della Serie A a costruire uno stadio, perché è un bene per l'ecosistema".