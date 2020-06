Carboni su Pedro: “La Roma ha bisogno di esperienza, di giovani ne ha anche troppi”

È Pedro Rodriguez il rinforzo che la Roma sta provando ad acquistare in vista della prossima stagione. Sullo spagnolo del Chelsea in scadenza 2020 ci sono parecchie squadre, con la concorrenza più alta che sembra arrivare dalla Liga. “Sulla carta è un rinforzo importante, è un giocatore che ha esperienza, importante a livello di gol, li ha sempre fatti specialmente in Spagna. Dipende se arriva alla Roma senza che si perda qualcuno“, le parole di Amedeo Carboni. L’ex giocatore giallorosso, che ha vestito anche la maglia del Valencia, ha parlato a ‘tuttomercatoweb.com’: “A mio parere la Roma ha bisogno di giocatori d’esperienza, di giovani importanti ne ha forse anche troppi. Ha necessità di 7-8 giocatori fissi che danno sicurezza”. Poi sul campionato: “Se la Lazio vince lo scudetto darebbe speranza alle altre che la Juve si può battere. Sarebbe un buon segnale, non per i romanisti ovviamente… Però merita qualcosa la Lazio. Battere la Juve comunque non è facile, ma non dimenticherei neanche l’Inter. In cosi poche partite Conte è bravo a “strizzare” i suoi giocatori. E’ ancora una lotta aperta”.