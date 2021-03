Carboni: “Non metterei Fonseca in discussione. Mi aspettavo di più da Pedro”

Amedeo Carboni getta acqua sull’infuocata situazione Roma. L’ex giallorosso, intervistato da TMW, ha parlato del difficile momento vissuto dai giallorossi dopo la sconfitta con il Napoli e della delicata corsa per un piazzamento Champions, lasciando ancora aperte le possibilità per qualunque scenario. Un pensiero, poi, anche sul lavoro di Fonseca e sul rendimento di Pedro. Questa la sua analisi: “E’ vero che ha perso tanti scontri diretti con le pretendenti ad un posto Champions, però è ancora in corsa e non incontrerà sempre le big. E ‘ ancora in lizza. E’ altrettanto vero che se perdi con chi ti sta davanti è difficile recuperare, però fino alla Lazio tutte sono in corsa. Lo scivolone di ieri ha tolto qualcosa alla Roma però al tempo stesso c’è anche il clamoroso ko della Juve. Ancora di certo non c’è nulla”.

Quali sono i problemi di questa Roma?

E’ una squadra giovane, fatta di ottimi giocatori che avranno futuro anche in Nazionale, togliendo Pedro e Dzeko, con quest’ultimo che sta vivendo una stagione particolare tra infortuni e problemi col tecnico. La squadra è forse troppo giovane per puntare ad un obiettivo così importante. E’ chiaro che entrare in Champions darebbe un plus per l’allenatore. Fonseca ha fatto vedere buone cose, i giovani stanno crescendo ci vuole più pazienza. Questo è un anno di conferma per i giovani, che hanno però bisogno di un paio di giocatori di livello.

E il futuro di Fonseca?

Ripeto, ha idee. Questi ragazzi giocano bene, non lo metterei in discussione, gli darei tempo almeno fino all’ultima giornata.

Da Pedro si aspettava di più?

E’ partito benissimo diventando un punto di riferimento. Poi bisogna vedere cosa è successo: ha avuto un infortunio e da fuori si giudica male. Lui non è mai stato un goleador ma entrava bene nella metà campo avversaria, è rapido, ha qualità tecnica. Poteva forse fare qualcosa in più.