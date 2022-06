Carboni: “Guedes è un diamante grezzo, se trova continuità è devastante”

Amedeo Carboni, ex giocatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Retesport dove ha parlato di Guedes, uno degli obiettivi di mercato di Pinto. Giocatore in uscita dal Valencia, ambiente che l'ex difensore conosce bene grazie all'esperienza vissuta in Spagna da calciatore. Queste le sue parole:

Che pensi di Guedes? “Ha avuto alti e bassi per via degli infortuni, ma ha doti non comuni. È un diamante grezzo e con la continuità può diventare devastante”.

Qual è la situazione economica del Valencia? Hanno necessità reale di cedere Guedes? “Per Gattuso può partire e piace molto a Mourinho, il Valencia ha bisogno di soldi. Mendes è l’agente e sappiamo che legame abbia con la Roma e Mou. In realtà al Valencia hanno un proprietario ricco, ma hanno pensato di fare solo business e ai tifosi non è piaciuto. Se non vai in Champions e non investi, la squadra perde posizioni e diventa complicato recuperare in classifica. Loro vorrebbero guadagnare con la vendita dei giocatori, ma una città intera in questo momento è arrabbiata contro la proprietà, stanno contestando il presidente da mesi”.