Caputo: “Vittoria di carattare, è stata una partita perfetta”

Il Sassuolo batte la Roma 4-2. Mattatore del match Caputo, autore di una doppietta. Queste le sue parole al termine del match.

CAPUTO A DAZN

Sulla partita.

Penso che abbiamo dimostrato che siamo forti e con delle potenzialità enormi. Abbiamo messo in mostra quanto provato in settimana. Con carattere ce l’abbiamo fatta.

Partita perfetta oggi?

Sì, oggi è stata una di quelle partite perfette. Dobbiamo continuare su questo passo. Queste partite danno fiducia. Ora ci godiamo il momento.

Dal 2012 vai sempre in doppia cifra. Che significa?

Per me è un traguardo importante. A inizio anno sono venuto per questo e sto cercando di mettere a disposizione la mia esperienza.

Volevi fare la tripletta?

Mi sono un po’ arrabbiato con Toljan, mi poteva dare meglio quella palla. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta.