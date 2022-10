Caprari, super gol a Marassi e il Monza lo paragona a Totti: la Roma risponde

Nel corso degli anni in tanti hanno provato a imitare uno dei gol più belli mai segnati nella storia del calcio italiano, il mancino al volo di Francesco Totti contro la Sampdoria a novembre 2006. Un gesto tecnico clamoroso che aveva fatto alzare in piedi tutto il pubblico di Marassi. Ieri Gianluca Caprari ha realizzato una rete stupenda, sempre al volo ma con il destro e in posizione senza dubbio meno defilata e più favorevole. Un gol che merita comunque applausi e che il Monza ha esaltato sui propri canali social, accostandolo proprio a quello di Francesco Totti. L'account Twitter della Roma lo ha notato e ha commentato frenando gli entusiasmi con una gif. E anche le altre risposte dei tifosi giallorossi e non solo proprio non mettono sullo stesso piano il gesto di Caprari con quello della leggenda romanista, che resta inarrivabile.