Caprari: “Il pari ci va stretto. Roma non da quarto posto, ma può fare bene”

Le parole dell'ex giallorosso: "Abbiamo dato tanto, poi è normale che nel secondo un po' caliamo"

Redazione

Gianluca Caprari ha rilasciato delle dichiarazioni sul pareggio maturato all'Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole:

CAPRARI A DAZN

È stato uno dei migliori primi tempi della stagione? Abbiamo dato tanto, poi è normale che nel secondo un po' caliamo. È un pareggio che ci va un po' stretto per come si era messa la partita

È il miglior momento della tua carriera? È la verità. Da quando sono arrivato qui, ho la fiducia di tutti, del mister.

Quanto sei contento di fare quello che hai fatto all'Olimpico? Sono contento perché ho giocato una bella partita. È una grande soddisfazione.

La Nazionale maggiore? Ci speravo, ma devo continuare a lavorare così. Non è facile.

Hai sentito Mancini? No, nessuno

Ti piace attaccare in avanti o, come in passato, rientrare e recuperare palla bassa? Mi piace questo modulo, anche perché recuperiamo tanti palloni alti e siamo più pericolosi. Giochiamo uomo contro uomo e se rubiamo palla lì siamo vicini alla porta. Così si fa più fatica, ma ci alleniamo tanto e poi i risultati arrivano.

Ti vedresti in questa Roma? Cerco di giocare sempre bene tutte le partite, non solo con la Roma. Oggi è capitato che ho fatto una buona partita. Cerco di fare bene quest'anno, è il primo anno in cui faccio una buona stagione: devo continuare così

Com'è la Roma vista da fuori? È una squadra forse un po' inesperta. Non può forse lottare per i primi posti in classifica, ci sono squadre più attrezzate. Ma ha il potenziale per far bene