Cappioli: “Abraham il migliore in campo. Ora la Roma deve dare continuità”

E su Mourinho ha aggiunto: "Non possiamo dirgli niente, ha avuto anche diversi problemi"

Non è la prima volta che la Roma parte sfavorita e vince . “Sì, l’Atalanta sta lottando per lo scudetto però la Roma ha dimostrato di esserci. I ragazzi hanno fatto una partita di grande sofferenza e hanno vinto. È stata una giornata perfetta, l’esatto opposto di Roma-Inter”.

Cosa serve alla Roma per il salto di qualità? "A gennaio ci sono pochi giocatori e difficilmente le società te li daranno. Servono calciatori di personalità, forti. Secondo me 3-4 giocatori in ogni reparto, la Roma dovrebbe prendere un giocatore tipo Anguissa. Con 4-5 acquisti non dico che può vincere lo scudetto, ma può lottare per il quarto posto. Speriamo di crescere con questa squadra, tirare fuori la personalità e giocare in verticale. Pensiamo poi agli acquisti e a mercoledì contro la Sampdoria, abbiamo anche un brutto ricordo contro di loro, spero che la Roma sia più continua”.