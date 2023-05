Capello sul confronto Milan-tifosi: “Mi è capitato a Roma, me lo impose la società”

Fabio Capello, a margine della Milano Football Week, è tornato sull'episodio avvenuto ieri al Picco di La Spezia con il Milan chiamato sotto lo spicchio occupato dai tifosi rossoneri per un colloquio. L'ex allenatore giallorosso ha parlato di una sua esperienza avvenuta proprio quando allenava nella Capitale: "A me è successo una volta in carriera quando ero alla Roma e anche io quella volta non l'ho capita. Ma l'ha imposta la società". Queste le parole di Fabio Capello che ricorda un episodio andato in scena dopo una sconfitta contro l'Atalanta.