Capello: “Se Abraham in serie A è un fenomeno, dobbiamo porci delle domande”

L'ex tecnico commenta anche il profilo e le prestazioni di Osimhen e Lukaku

L'ex allenatore della Roma Fabio Capello, intervenuto a Sky Sport ieri sera, ha detto la sua sull'eliminazione dell'Italia dai play-off per il Mondiale tornando però a parlare anche della Serie A e nello specifico anche dell'attaccante inglese di Mourinho: "Se attaccanti 'verticali' come Osimhen, Lukaku, Abraham che nei loro campionati erano normali in A diventano fenomeni, dobbiamo porci delle domande. Agli arbitri dico di fischiare meno, ai giocatori di tuffarsi meno, agli allenatori di inventarsi qualcosa di diverso, ai settori giovanili di dare spazio agli italiani. Mancini è un ottimo allenatore, ma con la Macedonia del Nord era evidente la mancanza di freschezza atletica".