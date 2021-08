Capello: “Roma città difficile, ma Mourinho sa reggere la pressione”

"La capitale ondeggia tra entusiasmo e depressione. La proprietà sostiene lo Special One"

Fabio Capello sa come si vince a Roma. Mourinho spera di diventare il suo erede e riportare la Roma sul tetto d'Italia, come Don Fabio nel 2001. Queste le sue parole sulla Roma a La Repubblica:

La Roma per vincere l’ultimo scudetto volle lei in panchina. Con Mourinho, farà lo stesso salto di qualità? La città è difficile, ondeggia senza equilibrio fra entusiasmo e depressione. Mourinho è attrezzato per sopportare questa pressione e la proprietà lo sostiene.

Gli allenatori cosa possono fare per migliorare il calcio? Rischiare dando spazio ai giovani. Mihajolovic ha messo Donnarumma in squadra a 17 anni, come Nevio Scala aveva fatto con Buffon. Io schierai De Rossi diciottenne, insistendo perché non lasciasse Roma.